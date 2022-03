ESA, addio alla Russia: stop a lanci e collaborazione

Un laconico comunicato dell’ESA ha annunciato l’interruzione dei rapporti con la Russia. Si tratta di una decisione senza mezzi termini, in piena ottemperanza con le restrizioni imposte a livello internazionale contro Mosca, ma al tempo stesso rappresenta la fine di un sogno di ampio respiro: europei e russi erano comunemente impegnati nell’esplorazione dello Spazio ed è la guerra a fermarne le velleità.

“Stiamo implementando in pieno le sanzioni imposte alla Russia dai nostri stati membri“, ha spiegato l’ESA: “Stiamo valutando le conseguenze su ognuno dei nostri programmi condotti in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos e andremo ad allineare le decisioni dei nostri stati membri in stretta collaborazione con i partner industriali e internazionali (in particolare con la NASA e l’Internazional Space Station)“.

ESA: la Russia è fuori

Sono due le conseguenze principali che avranno luogo immediatamente. La prima è il ritiro del personale russo dalla base di lancio europea di Kourou: la Soyuz è pertanto ufficialmente fuori dai programmi a tutto vantaggio dei nuovi lanciatori Vega-C e Ariane 6. Servirà chiaramente del tempo per rimodulare i programmi, ma l’impatto negativo sarà in particolare per tutto il mondo scientifico e industriale russo che resteranno tagliati fuori da questa avanguardia assoluta.

A subire le conseguenze di questo distacco è invece direttamente il programma ExoMars, che avrebbe dovuto vedere un nuovo lancio entro il 2022. A questo punto il conto alla rovescia è già sospeso fino a data da destinarsi e l’unica quasi-certezza è che entro il 2022 non avverrà alcuna spedizione. L’ESA prende tempo e non ufficializza ancora questa decisione, che viene data comunque per inevitabile.

Per il 18 marzo era previsto il lancio del vettore Soyuz MS-21 in direzione della Stazione Spaziale Internazionale: pur confermato fino a pochi giorni fa, il lancio è ad oggi sospeso. La missione avrebbe dovuto riportare sulla Terra, insieme, il russo Anton Shkaplerov e lo statunitense Mark Thomas Vande Hei, così ritratti in una foto di pochi giorni fa:

Potrebbe essere questo uno degli ultimi scatti della collaborazione USA-Russia nello Spazio, almeno per un po’ di tempo: l’impatto della guerra sui programmi prossimi venturi sarà inevitabilmente forte e sposterà ad occidente il baricentro della ricerca. Quello che era forse il traguardo più simbolico del superamento della Guerra Fredda è oggi triste frattura che rituona tra i missili lanciati su Kiev.