La Russia sparisce anche dai campi di FIFA 22

Nel caotico contesto della guerra in corso, si registra anche la presa di posizione di EA Sports: via la Russia e tutte le squadre del paese da FIFA 22 e dagli altri giochi della serie calcistica. Una decisione che di certo non sposterà alcun equilibrio, puramente simbolica, ma che va ad aggiungersi alle tante altre che hanno visto protagonisti software house e big del mondo online, meritando una menzione per l’importanza dei titoli.

FIFA 22: la Russia e le squadre russe fuori dal gioco

Lo sviluppatore lo ha reso noto con un comunicato ufficiale che riportiamo di seguito. La volontà è quella di manifestare solidarietà all’Ucraina e al suo popolo, in un momento estremamente difficile. Lo fa con una modalità del tutto simile a quella che ha visto FIFA (la federazione) e UEFA escludere la nazionale e i club russi da tutte le competizioni, compreso il mondiale che si disputerà in Qatar a fine anno.

EA Sports è solidale con il popolo ucraino e come tante voci in tutto il mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports ha avviato i processi per rimuovere la nazionale russa e tutti i club russi dai prodotti EA Sports FIFA compresi FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Stiamo anche valutando attivamente cambiamenti relativi ad altre aree dei nostri giochi. Terremo le nostre community aggiornate su qualsiasi azione intrapresa e ringraziamo i giocatori per la loro comprensione mentre lavoriamo su questi aggiornamenti.

La nazionale della Russia e i club russi in FIFA 22

Gli aggiornamenti sono in corso, per tutte le versioni di FIFA 22 e degli altri titoli EA Sports citati nella nota. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, la Russia e i club del paese risultano ancora disponibili, almeno nell’edizione della simulazione calcistica sulla piattaforma Stadia.