ESET chiude i rapporti con la Russia

ESET, gruppo operante a livello globale nel mercato della cybersecurity, ha chiuso ogni rapporto con la Russia. L’azienda, nel definire “sconcertante” la decisione russa di invadere l’Ucraina, ha annunciato “l’interruzione di tutte le nuove vendite a qualsiasi individuo, azienda e organizzazione in Russia e Bielorussia“.

L’azienda aveva già interrotto anzitempo la collaborazione con ogni ente governativo (o correlati), ma ora chiude anche ai privati e chiude le porte al confine. Il comunicato che annuncia la scelta denuncia con forza le colpe della Federazione russa ed annuncia inoltre una serie di meritevoli interventi in aiuto di utenti e aziende ucraini:

Non una scelta voluta, ma una scelta dovuta:

In qualità di maggior vendor non russo di soluzioni per la protezione degli endpoint presente sul mercato russo, ESET non sottovaluta la decisione di interrompere nuovamente le nuove vendite in Russia e Bielorussia, tuttavia, la priorità dell’azienda è quella di sostenere ulteriormente l’Ucraina e il suo popolo. Pertanto, per rappresentare al meglio la propria posizione e il sostegno ai partner europei nella difesa informatica e le priorità condivise di sicurezza digitale, ESET ha deciso di muoversi in questa direzione. Ulteriori misure sono in fase di valutazione e saranno annunciate a tempo debito.