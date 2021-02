Anche Rafa Nadal apre uno store su Amazon

I fans di Rafa Nadal hanno ora un punto di riferimento semplice ove trovare gadget e prodotti legati al proprio beniamino. In attesa di poter tornare con libertà e continuità sui campi da tennis, non resta quindi che spolverare la propria passione affidandosi alle gesta di chi ha reso grande questo sport negli ultimi anni in coabitazione con il talento innato di Roger Federer. Dove? Su Amazon.

Rafa Nadal Academy su Amazon

Lo store online di Rafa Nadal mette a disposizione dei fans una lunga serie di gadget che vanno dalle mascherine all’impugnatura per smartphone, ma c’è qualcosa di particolare a distinguersi in questo store: l’area Academy.

In questa sezione speciale è possibile accedere a gadget quali il pack ufficiale con agenda, penna e portachiavi (9,50€), ma è altresì possibile anche acquistare una vera e propria esperienza per migliorare il proprio tennis o vivere un camping estivo per ragazzi. Un esempio: con 122,22 euro è possibile far propria un’esperienza per due persone: “Una notte di pernottamento con colazione in camere moderne, accesso al Fitness Centre e attività guidate, accesso alla Piscina interna di 25m e Piscina esterna ricreativa, accesso alla Spa con circuito idrotermale, sauna e bagno turco, ingresso al Rafa Nadal Museum Xperience“, compreso il voucher del programma RNA 1 Day Experience.

Un negozio che va oltre la tradizionale esperienza d’acquisto su Amazon, insomma, ed evolve il rapporto tra il “brand” ed il marketplace mettendo a disposizione anche esperienze esclusive per appassionati.