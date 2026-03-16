Ancora in sconto Samsung Galaxy A36 5G, display grande e tanta memoria

Samsung Galaxy A36 5G è uno degli smartphone più in voga: prezzo medio, ottime prestazioni e un display AMOLED grande con risoluzione elevata. È perfetto per te se vuoi uno dispositivo su cui goderti app, divertimento e non fare a meno di fotografie al pari del professionale. Il suo prezzo su Amazon è calato grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, ma il tempo è limitato:scoprilo in pagina a soli 312€.

Smartphone di fascia media con prestazioni elevate: è Samsung Galaxy A36 5G

In un mercato sempre più zeppo di modelli, Samsung consolida la sua base con un mid range che ti soddisfa a pieno. Samsung Galaxy A36 5G fa quello per cui lo paghi: ti offre uno smartphone veloce e da usare nel quotidiano per tutto e di più, sfizi inclusi. Il telefono è molto semplice in termini estetici, ma funziona bene perché lo tieni in mano comodamente e raggiungi ogni punto dello schermo senza difficoltà. È disponibile in colorazione Awesome Lavander e porta con sé un plus importante, ben 3 anni di garanzia offerti direttamente dal produttore. Chi è che non vuole una certezza in più?

Le caratteristiche tecniche dello smartphone Samsung sono:

display AMOLED da 6,7″ ricco in termini di colori, fantastico per i contenuti in streaming;

ricco in termini di colori, fantastico per i contenuti in streaming; batteria da 5000 mAh dalla lunga durata per ricariche sporadiche;

spazio di archiviazione da 256 GB per non dover ricadere sul cloud;

per non dover ricadere sul cloud; fotocamera posteriore tripla con obiettivo principale da 50 MP ed effetti personalizzati.

Galaxy A36 5G, infine, non teme il confronto con i tempi moderni. Al suo interno le funzioni di intelligenza artificiale hanno un ruolo speciale, accompagnandoti dai gesti quotidiani fino all’editing della fotografia. Inoltre, come dice il nome stesso, ti permette di navigare in 5G.

L’offerta è su Amazon, ancora per poco

Anche se le offerte di Primavera sono in scadenza, hai ancora tempo per poter approfittare dello sconto di Amazon. Samsung Galaxy A36 5G costa solamente 312€ ma ancora per poco, scoprilo in pagina.