Ancora per poco Norton 360 Deluxe in sconto del 66%

Norton Antivirus ti offre protezione completa a prezzi davvero convenienti. Con una compatibilità su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e ChromeOS, Norton offre una suite di protezione avanzata che tutela i tuoi dati personali da ogni tipo di minaccia, sia online che offline. Adesso, grazie a un’offerta speciale, puoi assicurarti questa protezione con sconti fino al 66%.

Norton 360 Deluxe: la soluzione migliore per rapporto qualità prezzo

Norton ha un’ampia gamma di prodotti, ma il bundle 360 Deluxe è forse il migliore in termini di funzioni in rapporto al costo. Attualmente è infatti proposto a soli 34,99 € per il primo anno con la possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi.

Questo tool non solo ti offre protezione contro virus, malware, ransomware e tentativi di hackeraggio ma anche una VPN per una navigazione ancora più sicura. Con aggiornamenti costanti, il sistema di scansione all’avanguardia di Norton è sempre pronto a identificare e neutralizzare anche le minacce più recenti e sofisticate, prima che possano danneggiarti.

Il team Norton è così sicuro dell’affidabilità del suo antivirus che offre la 100% Promessa Protezione Virus: nel raro caso in cui un virus dovesse infettare il tuo dispositivo durante l’abbonamento, Norton si impegna a rimuoverlo o a rimborsarti, offrendoti una tranquillità senza pari.

Norton 360 Deluxe offre anche 50 GB di cloud storage per fare il backup sicuro dei tuoi file più importanti, un sistema di protezione minori e il tool Dark Web Monitoring che ti avvisa se

i tuoi dati sensibili vengono violati.

Come detto il pacchetto 360 Deluxe è ora proposto con il 66% di sconto per il primo anno, cioè 34,99 €. Questo significa una protezione davvero completa più una VPN a meno di 3 € al mese.

Approfittare di questa super offerta significa dotarsi della migliore soluzione disponibile sul mercato per proteggere i tuoi dati e la tua privacy contro ogni pericolo. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di navigare con fiducia e sicurezza: visita il sito Norton e attiva 360 Deluxe oggi stesso.