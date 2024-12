Android Auto ha un nuovo player musicale

La scorsa settimana Google ha lanciato la versione stabile 13.4 di Android Auto. L’aggiornamento risulta essere di particolare rilievo in quanto non solo implementa le consuete correzioni di bug, ma anche e soprattutto un player musicale rinnovato.

Android Auto: nuovo lettore multimediale

Andando più in dettaglio, Android Auto sta beneficiando dell’introduzione dei colori dinamici in stile Material You e anche il lettore musicale di sistema ha ricevuto un restyling.

Dalla riprogettazione di Android Auto che è avvenuta nel 2023, il lettore musicale non aveva subito modifiche particolari, ma con l’aggiornamento 13.4 cambia tutto.

Con il più recente aggiornamento stabile di Android Auto, infatti, la copertina dell’album viene posizionata più a sinistra e la barra di avanzamento del brano è a fianco e non più sotto, unitamente al titolo del brano, l’artista e l’ora.

Il testo risulta essere leggermente più piccolo per adattarsi al nuovo layout, mentre i pulsanti nella parte bassa dell’interfaccia vengono maggiormente distanziati tra loro.

Da tenere presente che la nuova interfaccia è stata individuata con l’utilizzo di Spotify, ma dovrebbe apparire uguale per tutte le app audio su Android Auto.

Non è assolutamente da escludere l’ipotesi che tutto ciò possa essere un segnale del fatto che il colosso di Mountain View si sta preparando ad implementare Car Media, una nuova app precedentemente individuata nel codice della piattaforma, la quale dovrebbe consentire agli utenti di riprodurre media locali da un’auto, comprese le stazioni radio. Per il momento, però, non c’è ancora alcuna traccia del fatto che Car Media sia attivo in questo aggiornamento.