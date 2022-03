Android Auto, ora verifica la qualità del cavo USB

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione Android Auto per smartphone che risulta essere decisamente interessante in termini di novità. L’update, infatti, porta in dote un utile strumento di diagnosi che consente agli utenti di scoprire se il cavo USB che stanno usando per collegare il proprio device mobile all’auto è di buona qualità oppure no.

Android Auto: USB Startup Diagnostics diagnostica la bontà della connessione USB

La nuova funzione si chiama USB Startup Diagnostics e la versione dell’applicazione di Android Auto che la porta in dote è quella siglata come 7.5.121104. A segnalare la buona nuova è stato Mishaal Rahman, ex editor-in-chief di XDA Developers. Google ha scelto di introdurre questa novità perché la pessima qualità dei cavi USB usati dagli utenti è spesso la causa principale dei malfunzionamenti di Android Auto.

Concretamente, USB Startup Diagnostics agisce andando a controllare che Android sia effettivamente in grado di inviare dati tramite il cavo USB impiegato, il che potrebbe non avvenire per l’uso della porta sbagliata dell’auto, ma anche perché il cavo USB impiegato non è compatibile oppure è danneggiato o a causa del cattivo funzionamento della porta USB dello smartphone.

Per accedere al tool, basta recarsi nella sezione “Guida alla connessione” dell’app Android Auto. Probabilmente al momento la funzione non è ancora accessibile a tutti, ma il roll-out dovrebbe essere già avviato e come spesso accade quando viene implementata una nuova feature è probabile che pur avendo aggiornato l’app non tutti possano fruirne in quanto non ancora disponibile lato server.

Da notare che oltre che con le soluzioni relative alla connettività, “big G” sta continuando a migliorare su base costante la sua soluzione per automobili per quel che concerne l’interfaccia utente e le funzioni utili per massimizzare l’attenzione alla guida.