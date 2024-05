Android riceverà presto nuove funzionalità inedite

Come annunciato dalla casa di Mountain View, Android riceverà a breve nuove funzionalità inedite pensate per il controllo diretto dei dispositivi collegati tramite bluetooth allo smartphone, oltre che una modifica sicuramente molto attesa che riguarda i messaggi già inviati e altro.

Android: tutti i dettagli delle nuove funzionalità in arrivo

Controllo diretto dei dispositivi connessi tramite Bluetooth

Una delle novità sicuramente più interessanti e utili che stanno per arrivare su Android è la possibilità di controllare direttamente dispositivi connessi con il bluetooth, quali smartwatch e altri, tramite l’app Google Home. Ciò sarà possibile grazie a un nuovo widget posizionabile nella schermata iniziale del telefono, dove verrà visualizzata l’interfaccia del dispositivo. La funzionalità torna sicuramente utile per chi possiede diversi dispositivi collegati al proprio smartphone: in questo modo sarà possibile avere un vero e proprio sistema centralizzato per gestirli tutti, in maniera facile e comoda.

Come specificato da Google stessa nel suo blog, la funzionalità è già in fase di rilascio.

Modifica dei messaggi inviati tramite RCS con Google Messaggi

Un’altra utile novità presto disponibile su Android è sicuramente la possibilità di modificare i messaggi inviati tramite RCS (Rich Communication Services). Una volta inviato il messaggio, si avrà un tempo massimo di 15 minuti entro cui sarà possibile apportare modifiche al testo. Sicuramente molto utile per chi fa uso del servizio, lanciato da Google stessa alcuni anni fa dopo aver acquistato Jibe, evolvendo così la sua personale app di messaggistica.

Condivisione delle credenziali hotspot tramite NFC

Ultima, ma non meno importante, la possibilità di condividere le credenziali impostate per la propria rete hotspot con altri dispositivi, tramite NFC (Near Field Communicationi). In questo modo si mira a semplificare notevolmente l’esperienza, velocizzando la condivisione della password, senza per forza di cose condividerla “a voce” o trascriverla a mano nel relativo campo di inserimento dell’interfaccia di sistema.