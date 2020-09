Android: chiamate verificate con le Verified Calls

Le Verified Calls annunciate da Google per Android mirano a risolvere un problema legato alla comunicazione telefonica tra l’azienda e il cliente (o potenziale cliente): ancor prima che quest’ultima risponda è in grado di consultare sullo schermo dello smartphone dettagli su chi ha inoltrato la chiamata e per quale motivo.

Verified Calls su Android: le chiamate verificate da Google

Una feature integrata nella nuova versione dell’app Telefono preinstallata sulla maggior parte dei dispositivi Android e in ogni caso offerta in download gratuito su Play Store. Negli screenshot di seguito un paio di esempi: sul display compaiono il badge “Verified call from” accompagnato dal nome della società, il numero della linea e il logo. Più sotto anche la voce “Call reason” che specifica il motivo della telefonata.

Questo, nelle intenzioni di bigG, consentirà di rafforzare e migliorare il rapporto di fiducia tra le parti con i benefici tipici di una situazione win-win: meno tempo sprecato per le aziende nel tentativo di contattare i clienti e meno timori di truffe, raggiri e disturbi per chi riceve le telefonate.

Dal canto suo il gruppo di Mountain View garantisce che nessuna informazione viene raccolta o utilizzata per finalità di marketing o advertising in relazione alle chiamate verificate. Per quanto concerne l’efficacia della novità, i primi test hanno restituito risultati incoraggianti con un tasso di risposta più elevato.

L’annuncio è avvenuto in occasione dell’edizione OnAir dell’evento Google Cloud Next ’20 che si conclude questa settimana. Il debutto ufficiale per le Verified Calls è invece fissato nell’immediato, in un primo momento all’interno dei territori di Stati Uniti, Messico, Brasile, Spagna e India con altri paesi che seguiranno più avanti. Online un sito ufficiale a disposizione di brand e aziende per eseguire il processo di verifica. Tra i primi partner dell’iniziativa ci sono Neustar, Five9, Vonage, Aspect, Bandwidth, Prestus, Telecall e JustCall.