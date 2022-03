Anniversario Domestika in Italia: ultimo giorno di sconti

Esattamente un anno fa, Domestika apriva la sua piattaforma anche agli utenti italiani. Per festeggiare il primo anno di attività in Italia, è stata attivata una speciale promozione: tutti i corsi in lingua italiana sono scontati a partire da 10,90 euro.

Sono diverse le categorie fra cui scegliere: illustrazione, craft, animazione, design e marketing sono soltanto alcuni esempi. Il catalogo infatti è piuttosto vasto e tocca molti argomenti – anche diversi fra loro. La creatività ha sicuramente uno spazio di rilievo, con diversi corsi dedicati al fai-da-te (uncinetto, lavoro a maglia, ricamo in oro, tanto per citarne alcuni) e al mondo del disegno e dell’illustrazione, sia digitale con software come Procreate, che con tecnica classica (ritratti, acquerello, china, acrilici, e tanti altri). Sempre legato a questo settore troviamo corsi di fotografia, modellazione 3D e anche di scrittura creativa. Nel catalogo trovano spazio anche corsi di marketing e business, concentrati soprattutto sui Social Network come Instagram e sulle piccole realtà imprenditoriali come le startup.

A questo link è possibile dare un’occhiata all’intera selezione di corsi in sconto, che comprendono sia quelli realizzati dai creator italiani che internazionali. Tutti sono in offerta a partire da 10,90 euro, ma affrettati: la promozione è valida ancora per un solo giorno! Ogni corso Domestika offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato per studiare al tuo ritmo. Al termine del corso otterrai inoltre uno speciale certificato di completamento personalizzato.

