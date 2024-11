Anticipo Black Friday Amazon: 10 offerte di cui approfittare subito

Sebbene il Black Friday sia ancora relativamente lontano, su Amazon sono andati online così tanti sconti che un anticipo è inevitabile. Se devi acquistare un prodotto che è in forte sconto ora, non tardare visto che non è assicurato che lo sconto sarà maggiore durante la giornata del venerdì nero. Casa, elettronica e prodotti di grande marche che subiscono promozioni così interessanti da diventare affari.

Ricorda che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Black Friday già iniziato su Amazon: 10 offerte incredibili

Molta elettronica tra cui smartphone e accessori in offerta ora su Amazon ancor prima del Black Friday. Tra tutte le promozioni attive ne ho evidenziato 10 che ne valgono veramente la pena. Sono le seguenti:

Nothing Ear (a) – auricolari Bluetooth con integrazione di ChatGPT e design in ear. Comode e pratiche con aggiunta di cancellazione del rumore e audio Hi-Res per qualità avanzata. Collegabili sia ad Android che iOS e con autonomia da 42.5 ore. Disponibili al PREZZO di 69€ invece di 99€.

Samsung Soundbar HW-C430/ZF Serie C per un audio da cinema direttamente a casa. Soundbar da 3 speaker con subwoofer incluso e audio a 2.1 canali, collegabile tramite HDMI, eARC e Bluetooth. Disponibile al PREZZO di 99€ invece di 129€.

CMF by Nothing Watch Pro 2 – smartwatch con display AMOLED e design con cassa tonda. Batteria interminabile grazie a 11 giorni di autonomia, GPS integrato e funzioni avanzate per sport, salute e vita quotidiana con chiamate Bluetooth. Disponibile al PREZZO di 55€ con sconto del 20%. Quattro colorazioni in totale.

Power Bank 10000mAh – design ultra sottile con cavo USB C integrato. Compatibile con tutti i marchi per almeno 2 ricariche aggiuntive su smartphone (in media). 4 uscite e 2 ingressi per utilizzarlo con più dispositivi in contemporanea. Disponibile al PREZZO di 19,99€ invece di 99,99€.

Samsung Smart TV 75″ UE75DU7190UXZT – modello della serie Crystal con risoluzione 4H UHD arricchita da upscaling 4K e tecnologia PurColor. Compatibile con assistenti vocali e disponibile in esclusiva da Amazon, modello 2024. Disponibile al PREZZO di 699€ invece di 799€.

Oral-B iO 5 – spazzolino con 3 testine di ricambio e custodia di ricarica. SI collega con Bluetooth allo smartphone per una pulizia guidata e avanzata dei denti, diverse modalità e batteria con autonomia superiore a una settimana. Disponibile al PREZZO di 99,99€ invece di 239,99€.

Xiaomi 14T – smartphone con display da 6,67 pollici e fotocamera quadrupla firmata Leica Summilux con esperienza AI per fotografie e video professionali. Ricarica da 67W e configurazione da 12GB+256GB di memoria. Disponibile al PREZZO di 469€ con sconto del 28%.

Cecofry Full Inox Pro – friggitrice ad aria firmata Cecotec con cestello da 5,5L e design compatto. Display LED touch per gestire la cottura e 8 modalità prestabilite. Realizzata in acciaio inox per una qualità superiore. Disponibile al PREZZO di 49,90€ con sconto del 23%.

DJI Osmo Action 4 Combo – action cam impermeabile con risoluzione 4K @120fps e sensore 1/1.3″ per prestazioni eccellenti anche con scarsa luminosità. In confezione viene inclusa 1 batteria, un supporto per adattatore e diversi accessori. Disponibile al PREZZO di 229€ con sconto del 17%.

MSI G2712F – monitor da gaming con display IPS da 27 pollici Flat. Risoluzione FHD 1920x1080p e refresh rate fissato a 180Hz. Gamma di colori estesa al 96% con tempo di risposta fissato a 1 ms. Disponibile al PREZZO di 119,99€ con sconto del 40%.