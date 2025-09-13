Antivirus con protezione anche dalle truffe di phishing: TotalAV Premium è in super offerta

Le campagne di phishing sono in aumento, con gli utenti più vulnerabili maggiormente a rischio. Soltanto nell’ultimo mese, ad esempio, si sono intensificati i tentativi di phishing sugli account Gmail, in grado di andare a segno senza troppe difficoltà ingannando tanto i sistemi AI quanto gli utenti.

A rivelare l’aumento degli attacchi è stata l’azienda di Mountain View in prima persona, indicando i comportamenti più idonei da mettere in atto durante in queste situazioni: utilizzo di password complesse avvalendosi di password manager avanzati, attivazione dell’autenticazione a due fattori, nonché evitare di cliccare su link sospetti.

Per rafforzare ulteriormente la propria difesa contro le truffe di phishing è però necessario anche affidarsi ad un antivirus di livello, in grado di offrire ai suoi utenti funzionalità specifiche al fine di contrastare la minaccia nel modo più efficace possibile. Una di queste soluzioni è TotalAV Premium, il pacchetto antivirus di TotalAV.

Il fiore all’occhiello del prodotto in questione è WebShield, strumento che aiuta tutti gli utenti a evitare l’accesso a siti web contraffatti, progettati appositamente per danneggiare computer, smartphone e tablet, compromettendone la sicurezza e sottraendo da quest’ultimi le informazioni personali degli utenti.

L’estensione WebShield specifica per il browser Chrome è capace di restituire un livello di protezione aggiuntivo, così da permettere agli utenti una navigazione sul web sicura e consapevole.

In questi giorni il pacchetto antivirus TotalAV Premium è in offerta al prezzo scontato di 19 euro, per effetto di una riduzione di prezzo immediata pari a 80 euro rispetto al listino di 99 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi per il pacchetto di cybersecurity firmato da TotalAV: l’offerta da 19 euro è valida però per un periodo di tempo limitato, da qui la necessità di affrettare i tempi per non lasciarsi sfuggire l’ultima occasione.