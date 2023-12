Antivirus e VPN illimitata a meno di 3 €/mese con Norton 360

Norton 360 Deluxe è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi. Il bundle proposto da Norton, infatti, include il sistema antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale e prima ancora che queste possano danneggiare il dispositivo.

In più, Norton mette a disposizione Secure VPN, la VPN illimitata che consente di rendere anonimo il traffico dati. Da notare che è presente anche il Password Manager oltre alla possibilità di utilizzare 50 GB in cloud protetto per il backup dei dati.

Norton 360 Deluxe è ora in offerta a 34,99 euro per un anno (-66%) garantendo, quindi, antivirus e VPN con una spesa effettiva inferiore ai 3 euro al mese. Per assicurarsi un prezzo vantaggioso nel lungo periodo c’è il piano biennale che viene proposto a 79,99 euro (-61%), con una spesa equivalente di circa 3,33 euro al mese.

L’offerta è attivabile in esclusiva tramite il sito ufficiale di Norton. Da notare che tutti i software inclusi nel bundle sono utilizzabili su 5 dispositivi, scegliendo tra i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Antivirus e VPN con Norton: il bunlde è completo

Scegliere Norton 360 Deluxe consente l’accesso a VPN illimitata e antivirus, oltre al Password Manager e a 50 GB in cloud per i propri dati. Si tratta, quindi, di un servizio completo a 360 gradi, ideale per proteggere i dati e la propria privacy e bloccare le minacce del web.

Lo sconto garantito dalla promozione in corso, inoltre, taglia il prezzo fino a 34,99 euro per un anno per l’abbonamento annuale e fino a 79,99 euro per due anni con l’abbonamento biennale. I software sono utilizzabili su 5 dispositivi. La promozione che garantisce fino al 66% di sconto è disponibile per un tempo limitato.

