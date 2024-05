Antivirus e VPN in un'unica offerta con un prezzo mai visto: solo con Norton 360

Non bisogna scendere a compromessi sulla sicurezza informatica ed è necessario puntare su servizi affidabili e di qualità per garantirsi un accesso a Internet sicuro e senza rischi. Per questo motivo, l’offerta in corso dedicata a Norton 360 rappresenta l’opportunità giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi.

Il bundle Norton 360 include il sistema antivirus, con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, e la VPN illimitata, per un accesso a Internet senza tracciamento. C’è anche uno spazio cloud dedicato (fino a 200 GB) per il backup dei dati. A rendere ancora più vantaggiosa la suite di sicurezza proposta da Norton c’è il prezzo, con sconti fino al 66%.

Per l’antivirus e la VPN di Norton, infatti, si parte da 29,99 euro per un anno, senza vincoli. Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Norton, tramite il box qui di sotto.

Antivirus e VPN con Norton: lo sconto arriva al 66%

Con Norton 360 è possibile sfruttare:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN illimitata, con protezione del traffico dato con la crittografia, una politica no log e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese

con protezione del traffico dato con la crittografia, una politica no log e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese fino a 200 GB in cloud per il backup del PC

per il backup del PC il password manager multi-piattaforma

Il bundle proposte da Norton prevede un costo di:

29,99 euro per un anno per la versione Standard che consente l’attivazione dei software su 1 dispositivo

per la versione che consente l’attivazione dei software su 34,99 euro per un anno per la versione Deluxe che consente l’attivazione dei software su 5 dispositivi

per la versione che consente l’attivazione dei software su 44,99 euro per un anno per la versione Advanced che consente l’attivazione dei software su 10 dispositivi

Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Norton dove sarà possibile scegliere e attivare la versione desiderata del bundle.