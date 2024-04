Antivirus e VPN in un'unica offerta d a 2,89 €/mese: basta scegliere Surfshark One

Con Surfshark è possibile attivare antivirus e VPN in un’unica offerta: basta scegliere Surfhsark One, il bundle pensato per massimizzare la sicurezza informatica, proteggendo i propri dati e i propri dispositivi.

Grazie all’offerta in corso, Surfshark One è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,89 euro al mese (-82%) scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratuiti aggiuntivi. In alternativa, c’è anche il piano annuale che costa 3,49 euro al mese.

Tutte le offerte includono 30 giorni di Garanzia soddisfatti o rimborsati. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Surfshark tramite il link qui di sotto e scegliere il bundle desiderato da attivare.

Antivirus e VPN insieme: con Surfshark è possibile

Surfshark One è il bundle che rivoluziona il mondo della sicurezza informatica, garantendo una protezione contro virus, malware e altre minacce informatiche e, allo stesso tempo, mettendo a disposizione dell’utente una VPN illimitata, protetta dalla crittografia e arricchita da una politica no log e dalla possibilità di selezionare un server in un altro Paese, per spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a un servizio web.

Con la nuova offerta in corso oggi, Surfshark One è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,89 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’82% rispetto al prezzo standard, andando a scegliere il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. In alternativa, c’è il piano annuale da 3,49 euro al mese. Da notare, inoltre, chi vuole puntare sulla sola VPN c’è un costo di 2,29 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Le offerte proposte da Surfshark consentono l’utilizzo dei software su più dispositivi e garantiscono anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Da notare che la promozione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate scegliendo PayPal.