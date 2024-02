Antivirus e VPN insieme: l’offerta Norton con sconti fino al 66%

La sicurezza online è diventata fondamentale, viste le continue minacce come virus, malware e phishing che si celano in ogni spazio web. Per mettere al sicuro dispositivi, dati e privacy, Norton Antivirus ha lanciato una promo su tutti i pacchetti di protezione con antivirus e VPN: fino al 66% di sconto per il primo anno di abbonamento.

Pacchetti Norton Antivirus: scelta diversa per tutte le esigenze

Norton Antivirus propone una vasta gamma di soluzioni di sicurezza informatica, ognuna adatta alle diverse esigenze degli utenti.

Non troverai altrove una promozione del genere. Quindi, ti conviene approfittare degli sconti che arrivano fino al 66% per mettere al sicuro tè stesso e i tuoi dispositivi. Ecco i bundle in offerta:

Norton Antivirus Plus : è il pacchetto ideale se hai già un piano VPN attivo. Lo sconto è del 42%, e pagherai soltanto 19,99 euro .

: è il pacchetto ideale se hai già un piano VPN attivo. Lo sconto è del 42%, e pagherai soltanto . Norton 360 Standard : bundle completo scontato del 60%. Costa soltanto 29,99 euro e comprende sia l’antivirus che la VPN.

: bundle completo scontato del 60%. Costa soltanto e comprende sia l’antivirus che la VPN. Norton 360 Deluxe : è il pacchetto più conveniente grazie allo sconto del 66% . Al costo di soli 34,99 euro , offre protezione avanzata per i tuoi dispositivi, con strumenti per gestire in sicurezza le tue password e i dati sensibili.

: è il pacchetto più conveniente grazie allo . Al costo di soli , offre protezione avanzata per i tuoi dispositivi, con strumenti per gestire in sicurezza le tue password e i dati sensibili. Norton 360 Premium: è il pacchetto più consistente in termini di funzionalità. Costa soltanto 44,99 euro (sconto del 60%). Ci sono funzionalità extra come il monitoraggio del Dark Web e la protezione online dei minori.

Scegliendo gli ultimi tre bundle, proteggerai i tuoi dispositivi dagli attacchi informatici e, contemporaneamente, la tua privacy e i tuoi dati navigazione grazie a Secure VPN.

Oltre al Password Manager, potrai effettuare il backup dei tuoi dati in uno spazio cloud ultra sicuro. Questa promo è a tempo limitato, quindi ti conviene entrare nella pagina ufficiale tramite il bottone qui sotto e abbonarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.