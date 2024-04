Antivirus in tempo reale e VPN illimitata in bundle a 29,99€: solo con Kaspersky

Per massimizzare la protezione dei propri dispositivi è necessario ricorrere a un sistema antivirus in tempo reale, in grado di riconoscere e bloccare tutte le minacce informatiche per i propri dispositivi. Allo stesso modo, però, è sempre più importante avere a disposizione una VPN, da attivare soprattutto quando si sta utilizzando una connessione non privata (come un hotspot Wi-Fi pubblico).

A soddisfare entrambe le esigenze ci pensa Kaspersky. L’azienda, da tempo leader nel settore della sicurezza informatica, consente di attivare il bundle Kaspersky Plus con un costo di 29,99 euro per un anno. Bastano, inoltre, 5 euro in più per proteggere 3 dispositivi e 10 euro in più per proteggerne 10. L’offerta include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per verificare le caratteristiche della promozione e attivarla basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky, tramite il link riportato qui di sotto.

Antivirus e VPN: un’unica offerta con Kaspersky

Grazie a Kaspersky Plus è possibile accedere a:

antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sistema anti phishing e firewall integrati

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sistema anti phishing e firewall integrati VPN illimitata, con protezione della crittografia del traffico dati, una politica no log e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese grazie a un network di server sparso in tutto il mondo

L’offerta in corso di Kaspersky prevede un costo di 29,99 euro per un anno con possibilità di proteggere 3 dispositivi aggiungendo 5 euro e 10 dispositivi aggiungendo 10 euro. I software di Kaspersky sono utilizzabili su Android, iPhone, Windows e macOS.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, c’è una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni. L’offerta, inoltre, non ha vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Il rinnovo si può annullare in qualsiasi momento.