Antivirus Kaspersky Premium in offerta speciale per i nostri lettori

In una società sempre più connessa come la nostra, le minacce informatiche sono in continuo aumento. E se prima il rischio maggiore che si correva era di perdere i dati conservati nella memoria del computer, oggi in ballo c’è molto di più: carte di credito, conto corrente online, foto, video, chat, documenti di lavoro e tanto altro. Da qui la necessità di affidarsi a un servizio di protezione allo stesso tempo potente e affidabile, con il quale si possono dormire sogni tranquilli.

Uno dei migliori antivirus in circolazione è Kaspersky, azienda specializzata nella sicurezza informatica che da poco ha rinnovato la sua offerta per venire incontro alle esigenze degli utenti di oggi. Il piano più completo è Kaspersky Premium, in queste ore in offerta esclusiva per tutti i lettori di Punto Informatico: 50% di sconto sul prezzo dei primi 12 mesi, quindi anziché 57,99 euro i nostri lettori pagano soltanto 28,99 euro.

I piani della nuova suite di Kaspersky

Per una protezione efficace contro le minacce online, Kaspersky offre tre differenti piani: Standard, Plus, Premium.

Il piano base è pensato per gli utenti che necessitano di una protezione standard contro virus, malware e ransomware, nonché un aiuto concreto per l’ottimizzazione delle performance dei dispositivi, attraverso l’aggiornamento delle app e la rimozione dei software non utilizzati. C’è poi il piano intermedio, ribattezzato Kaspersky Plus, che alle caratteristiche del piano Standard aggiunge una VPN illimitata e un comodo password manager per la gestione in sicurezza delle parole di accesso. Il piano Premium ingloba tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus, assicurando anche una protezione avanzata dell’identità e un esclusivo supporto da remoto.

Per una navigazione sicura e una protezione completa della propria identità digitale, Kaspersky Premium rappresenta la soluzione migliore tra le tre proposte. A maggior ragione ora che è possibile risparmiare fino al 50% per il primo anno, grazie all’offerta speciale che Kaspersky ha voluto dedicare ai nostri lettori.

I vantaggi di Kaspersky Premium

Rispetto ai piani Standard e Plus, Kaspersky Premium aggiunge due vantaggi premium di assoluta importanza come la protezione dell’identità digitale e l’assistenza prioritaria da remoto da parte di un team di esperti. Al giorno d’oggi, un servizio come quello della protezione dell’identità offerto da Kaspersky è indispensabile.

Il piano Premium integra la funzionalità di rilevamento dell’accesso da remoto, individuando gli hacker che stanno provando a forzare l’accesso al dispositivo e sottrarre le informazioni personali. In aggiunta a questo permette di archiviare in formato criptato i propri documenti come patente o carta d’identità, mettendoli al riparo da possibili furti digitali.

Tra le funzionalità per la privacy si annoverano anche una VPN veloce e illimitata, la protezione delle app bancarie e la navigazione privata, quest’ultima utile per impedire il tracciamento online. In più, durante i primi 12 mesi si ha a disposizione gratis anche Kaspersky Safe Kids, la soluzione di Kaspersky per per proteggere i più piccoli tramite un Parental Control avanzato e un localizzatore GPS.

Vi invitiamo di nuovo a prendere in considerazione la sottoscrizione del piano Kaspersky Premium per una protezione completa dalle minacce informatiche di oggi e salvaguardare i propri conti online: in qualità di nostri lettori, avete uno sconto esclusivo del 50% per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.