Antivirus McAfee, solo oggi in sconto fino a -67%

Quando giunge il momento di proteggere i vari dispositivi che si utilizzano in famiglia, è il momento di cercare la giusta offerta per una protezione completa e multipla che consenta di abbattere il costo complessivo sul fronte antivirus. L’offerta odierna è relativa alla protezione McAfee, disponibile in doppia soluzione con sconti di sicura appetibilità.

Click, download, installazione. La sicurezza è semplice e a volta anche a buon prezzo, basta cogliere la giusta opportunità.

McAfee: antivirus multidispositivo, prezzo dimezzato

Le offerte a disposizione sugli antivirus McAfee sono essenzialmente due:

McAfee Total Protection 2020 , per 5 dispositivi: 19,99 euro (-67%)

, per 5 dispositivi: 19,99 euro (-67%) McAfee Internet Security 2020, per 3 dispositivi: 16,99 euro (-51%)

In entrambi i casi la licenza ha durata pari a 1 anno e l’attivazione è immediata poiché è sufficiente scaricare l’applicativo ed abilitarlo attraverso l’apposito codice ricevuto. La protezione è valida tanto su device Windows, quanto su Mac, Android o iOS.

Attenzione: sono disponibili anche gli abbonamenti per 1 o per 10 dispositivi, ma sono privi di sconto e non sono pertanto consigliabili poiché l’investimento sarebbe molto più oneroso. L’offerta è accessibile soltanto per poche ore, con scadenza fissata alla mezzanotte di oggi stesso.