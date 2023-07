Antivirus Norton: 65% di sconto sul piano Deluxe per 12 mesi

Norton 360 Deluxe è il piano antivirus pensato per offrire una protezione completa per i tuoi dispositivi e funzionalità extra per la tua privacy. In un’unica soluzione ti garantisci un potente servizio antivirus insieme a una VPN veloce e sicura e il monitoraggio in tempo reale del Dark Web.

In queste ore il piano Deluxe è in offerta a 34,99 euro, grazie allo sconto del 65% sul prezzo di listino annuale di 99,99 euro. Grazie a questo pacchetto proteggi fino a 5 PC, Mac, smartphone e tablet.

Antivirus Norton 360 Deluxe in offerta a 34,99 euro per il primo anno

Il piano Deluxe della suite Norton 360 offre una protezione avanzata dalle minacce informatiche in tempo reale, consentendoti di tenere al sicuro le informazioni finanziarie e i dati sensibili quando accedi a Internet.

In più navighi in completo anonimato grazie al servizio Secure VPN. Con la VPN di Norton mantieni privati gli estremi dei tuoi conti bancari, credenziali di accesso e documenti di lavoro importanti.

Integrato nel piano Deluxe anche il monitoraggio del Dark Web. Questo significa che se i tuoi dati dovessero finire nel “web oscuro”, Norton provvederà ad avvisarti quanto prima mettendoti al riparo da spiacevoli conseguenze.

Approfitta subito dell’offerta a tempo limitato per risparmiare 65 euro su Norton 360 Deluxe il primo anno.

