ApeFest: al pronto soccorso con gli NFT di Bored Ape

Ricordate gli NFT? Quegli asset basati su blockchain, parenti stretti delle criptovalute, che hanno promesso di rivoluzionare il mondo dell’arte e la gestione del copyright? Tra le serie più celebri, senza dubbio, figura quella in edizione limitata del Bored Ape Yacht Club. I suoi creatori, Yuga Labs, hanno organizzato dal 3 al 5 novembre l’evento dedicato ApeFest, in scena a Hong Kong. I partecipanti stanno facendo i conti con una conseguenza inattesa.

Nulla che abbia a che vedere con la svalutazione delle opere digitali (quella è già storia), ma con seri danni agli occhi e alla pelle. Dalle prime valutazioni, pare che l’incidente sia dovuto all’esposizione a luci UV, impiegate per riprodurre nella location quelle tonalità accese e in stile neon che caratterizzano proprio la collezione dei non-fungible token celebrata.

