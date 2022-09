Aphorism.it: nuova veste per un sito online dal 2001

“Il linguaggio della politica è stato progettato per dare un’apparenza di solidità a ciò che non è che una folata di vento“: lo disse George Orwell. Così Piero Calamandrei: “Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra“. E la chiosa la lasciamo a Ronald Reagan: “La politica è stata definita la seconda più antica professione del mondo. Certe volte trovo che assomiglia molto alla prima“.

Queste tre frasi hanno una cosa importante in comune: non solo il fatto che parlino di politica, non soltanto una certa sfiducia latente ben espressa da parole accorte, ma anche una fonte univoca. Tutte e tre le frasi, infatti, sono contenute all’interno del grande database di Aphorism.it, ossia il più storico tra i siti letterari italiani. Questi aforismi fanno parte di un grande archivio di contenuti che da oggi vive un importante restyling, ospitato su pagine che ne rinfrescano l’immagine e ne rendono più comoda la fruizione.

Due decenni di Aphorism.it

Aphorism è stato a suo tempo pioniere della neo-letteratura italiana ed è online ormai da 21 anni: dal 2001, ininterrottamente, il sito ha ospitato aforismi, poesie e recensioni di libri in un crescendo di spunti a libera e gratuita disposizione di tutti. Il supporto tecnico ed economico del provider Ehiweb è alla base di questa dimostrazione di forza per un sito che supera i due decenni di età e porta nel nuovo decennio quel sogno di democratizzazione del sapere che era proprio dello spirito pionieristico del Web.

Aforismi, poesie, racconti e libri: un sito denso di contenuti, al quale chiunque ha la possibilità di partecipare pubblicando di proprio pugno ciò che si ritiene utile all’arricchimento del progetto.

Aphorism.it, oggi

Nuovo design, nuovi linguaggi di sviluppo, tempi di caricamento ridotti, visualizzazione ottimizzata su ogni supporto, nonché una compiuta strategia SEO in collaborazione con consulenti esperti: così Aphorism.it si prepara ad affrontare i prossimi due decenni forte della saggezza contenuta nei propri aforismi e nel proprio grande database. Una nuova veste non fa altro che ammodernarne i tratti, l’accessibilità e la velocità, rendendo il progetto nuovamente aderente alla forma e alla sostanza di un Web profondamente cambiato. Non cambiano però i principi generali della vita che ogni aforisma è in grado di accarezzare: in questo Aphorism.it non ha mai perso smalto, perché una bella frase resta una bella frase anche quando il tempo prova a scolorirla.

Questione di saggezza, del resto: