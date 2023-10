L'app Google Camera cambia nome: ora si chiama Pixel Camera

Google ha deciso di cambiare il nome della sua app fotocamera, riservata ai dispositivi Pixel, in Pixel Camera sul Play Store. Questa mossa sottolinea la volontà del colosso di Mountain View di differenziare i suoi smartphone Pixel dagli altri dispositivi Android, offrendo loro funzionalità esclusive e personalizzate. Pixel Camera è un’app che permette di scattare foto e video di alta qualità, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale e del machine learning.

Big G ha anche sostituito “Google Camera” con “Pixel Camera” nella descrizione dell’app, che ora recita: “Immortala tutti i momenti più belli con la fotocamera Pixel completamente riprogettata e scatta foto e video fantastici utilizzando funzionalità come Ritratto, modalità Foto notturna, Time-lapse e Sfocatura cinematografica.”

Google ha rilasciato due versioni diverse della sua app Pixel Camera, a seconda del modello di smartphone Pixel. Per i Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7 Pro, l’app è alla versione v9.0, mentre per i Pixel 8 e 8 Pro, l’app è alla versione v9.1. Queste versioni sono ottimizzate per le diverse caratteristiche hardware e software dei dispositivi Pixel. L’app Pixel Camera richiede Android 14 o superiore per funzionare sui dispositivi Pixel.

Condividere le immagini con il nuovo foglio di condivisione di Android 14

Oltre a rinominare l’app Google Fotocamera, Google ha anche introdotto il foglio di condivisione nativo di Android 14 per Google Foto: quando si fa clic sull’icona di condivisione, viene visualizzato il foglio “Condivisione immagine“, con il pulsante “Modifica” nell’angolo in alto a destra, che consente di selezionare più immagini da condividere.

Quando si seleziona una foto da condividere, si apre il nuovo foglio di condivisione di Google Foto. Nell’angolo della foto c’è l’icona della matita, che permette di modificare la foto con lo strumento Markup. Sotto la foto ci sono diverse opzioni di Google Foto, come Crea link, Invia nelle foto e Aggiungi all’album. Nelle due righe seguenti ci sono i contatti e le app più usati per la condivisione diretta. Se si scorre verso l’alto, si può vedere l’intera griglia delle foto. Il nuovo foglio di condivisione rende più facile e veloce condividere le proprie immagini preferite.

Il nuovo foglio di condivisione è disponibile dalla versione 5.65 di Google. Per accedervi, è necessario avere l’ultima versione dell’app e il sistema operativo Android 14. Gli smartphone Pixel sono gli unici dispositivi che possono usufruire del nuovo foglio di condivisione, mentre gli altri dispositivi con Android 13 o precedente continueranno a usare il foglio di condivisione standard.