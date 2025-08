App IO: 5 milioni di tessere sanitarie con IT-Wallet

Trascorsi 8 mesi esatti dal lancio pubblico di IT-Wallet, la tessera sanitaria è stata caricata esattamente 5 milioni di volte all’interno dell’app IO (+0,2 milioni rispetto a un mese fa). È quanto raccontano i numeri pubblicati sul sito ufficiale del progetto. 4,7 milioni invece le aggiunte per la patente di guida (+0,2 milioni) e circa 100.000 per la carta europea della disabilità (quota invariata).

I numeri di IT-Wallet, dopo 8 mesi nell’app IO

Il primo dei due grafici fotografa l’evoluzione nel tempo delle attivazioni. Racconta di un’adozione che continua a crescere con un ritmo pressoché costante, fin dai mesi successivi al debutto. Come lo si interpreta? Ad oggi sono 5,9 milioni le volte in cui i cittadini hanno deciso di abilitare la funzionalità Documenti su IO all’interno dell’applicazione.

Il secondo grafico, invece, è relativo proprio al numero dei documenti caricati dai cittadini, giunto a quota 9,8 milioni.

Abbiamo saputo di recente che sarà possibile aggiungere anche la carta di identità. La conferma è giunta dal sottosegretario Alessio Butti (a cui abbiamo rivolto 10 domande su SPID, ancora senza risposta), che non ha però fornito una tempistica precisa, limitandosi a dichiarare che l’ obiettivo è averla entro la fine della legislatura . Potrebbero dunque trascorrere altri due anni. Restando in tema, un mese fa è stato reso noto che la patente di guida salvata all’interni dell’app IO diventerà un documento equipollente della carta di identità .

Tra le prossime evoluzioni del progetto è atteso il lancio del tema scuro promesso a marzo. A giugno è stata introdotta la possibilità di consultare i documenti offline, un’opzione particolarmente utile quando non è possibile agganciare una connessione Internet.

A proposito di SPID, il governo ha di fatto confermato l’intenzione di abbandonarlo, per passare all’utilizzo esclusivo di CIE (carta di identità elettronica) come strumento di gestione dell’identità digitale. Rimangono da chiarire tempistiche e modalità di un addio destinato a far discutere.