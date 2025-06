App IO: i documenti sono accessibili anche offline

In queste ore, l’app IO sta ricevendo un nuovo aggiornamento che introduce la possibilità di accedere ai documenti caricati anche offline, quando non si dispone di una connessione. Può tornare utile, ad esempio, quando si è in viaggio, lontani da una rete Wi-Fi e senza traffico dati oppure in una zona dove non c’è copertura del segnale.

Documenti anche offline con l’app IO

L’update distribuito per Android porta l’applicazione alla release 3.6.0.9 (su iOS sembra essere ancora in fase di rollout). Se non lo si è ancora ricevuto, è possibile forzare il controllo della disponibilità attraverso le piattaforme Google Play e App Store. Ecco quanto mostrato dalla sezione Portafoglio.

C’è anche un link di approfondimento che rimanda alla pagina dedicata del centro assistenza. Lì, un avviso recita che La validità dei documenti è aggiornata all’ultimo accesso effettuato in app con connessione a una rete .

Accesso all’applicazione anche senza Internet

Cosa succede se provo ad aprire l’app IO senza una connessione attiva? Abbiamo eseguito un breve test e questo è il risultato.

L’applicazione si apre e, come sempre, chiede di autenticarsi attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale o mediante il codice di sblocco. Una volta superato questo step, anziché mostrare la solita schermata principale, visualizza esclusivamente una versione ridotta della sezione Portafoglio, con Documenti su IO. Nel nostro caso, ci sono la tessera sanitaria e la patente di guida. Le altre parti dell’applicazione non sono raggiungibili.

Come sta andando IT-Wallet?

Proprio oggi, sono trascorsi sei mesi dal lancio pubblico di IT-Wallet, datato 4 dicembre 2024. Abbiamo dedicato un articolo alla diffusione della funzionalità, al numero delle attivazioni (5,4 milioni) e dei documenti caricati (9 milioni in totale).

Al momento quelli disponibili sono la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea della disabilità. Non si sa nulla ormai da tempo dell’iniziativa finalizzata ad aggiungere la carta di identità.