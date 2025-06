IT-Wallet nell'app IO: come sta andando, a sei mesi dal lancio?

Trascorsi sei mesi esatti dal debutto del sistema IT-Wallet, diamo uno sguardo a come sta andando Documenti su IO. Qual è l’accoglienza fin qui riservata dagli italiani alla funzionalità, integrata nella sezione Portafoglio dell’app IO e parecchio discussa all’esordio? A svelarlo sono i numeri condivisi dal sito ufficiale del progetto.

9 milioni di documenti nell’app IO con IT-Wallet

Il primo che vale la pena prendere in considerazione è quello relativo alle attivazioni. Oggi sono 5,4 milioni, in costante crescita come si può notare dal grafico qui sotto, nonostante l’aumento sia inevitabilmente rallentato in confronto a quello fatto registrare nel primo periodo: +0,3 milioni nel corso dell’ultimo mese, come il precedente.

Prosegue a salire in modo costante il numero dei documenti attivati dagli utenti, arrivando a toccare quota 9 milioni. I numeri sono quelli rilevati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aggiornati alla giornata di ieri, 3 giugno 2025.

Addentrandoci ancora di più nella questione, emerge che la tessera sanitaria (tessera europea di assicurazione malattia) è stata caricata 4,6 milioni di volte, la patente di guida 4,3 milioni di volte e la carta europea della disabilità invece 0,1 milioni di volte.

Tutto tace per quanto riguarda la carta di identità. È una delle richieste più frequenti da parte dei cittadini, che consentirebbe di lasciare a casa quella fisica, nonché promessa formulata parecchio tempo fa, addirittura prima del lancio ufficiale di IT-Wallet, ma fino a oggi non mantenuta.

Aspettando il tema scuro nell’app IO

Tra le ultime novità introdotte per l’app IO c’è quella dedicata all’interfaccia, con la possibilità di scegliere il carattere con cui sono mostrati i testi. È in arrivo anche il supporto nativo al tema scuro, non si sa con quale tempistica. A maggio è stato poi aggiunto un link per per l’invio rapido di suggerimenti e segnalazioni sui problemi riscontrati, così da poterli notificare rapidamente al team impegnato sul progetto.