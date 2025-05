App IO, pagoPA e SEND: è online il nuovo Centro assistenza

PagoPA ha appena annunciato la pubblicazione del nuovo Centro assistenza dedicato alle sue piattaforme. Raggiungibile all’indirizzo centroassistenza.pagopa.it, è una risorsa online chiara, aggiornata e consultabile con facilità dedicata all’app IO, a pagoPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e a SEND per le notifiche digitali.

Tutte le guide su app IO, pagoPA e SEND

Per quanto riguarda l’applicazione IO ad esempio, che da alcuni mesi integra il sistema IT-Wallet per i documenti digitali, include guide dettagliate che spiegano come configurarla e iniziare a utilizzarla, dove scaricarla, da quali dispositivi è supportata, come gestire l’accesso con SPID o CIE e molto altro ancora.

Questo si aggiunge alla pubblicazione del nuovo sito risalente alla fine di febbraio. Anche l’app ha da poco rinnovato la propria interfaccia e presto (non si sa quando) introdurrà il tema scuro.

Per quanto riguarda la sezione del Centro assistenza dedicato a pagoPA, permette di trovare assistenza sui pagamenti: dagli avvisi e ai metodi, transazioni in corso, ricevute, esiti, rimborsi, commissioni e molto altro. Infine, quella relativa alle notifiche digitali include informazioni su recapiti, configurazione, deleghe e altro ancora.

Il nuovo punto di assistenza online nasce da un attento lavoro di analisi delle richieste ricevute nel tempo dal servizio di assistenza di PagoPA. A seguire è stata realizzata una organizzazione per argomenti dei contenuti a supporto dell’utenza, scritti con un linguaggio accessibile che accompagna l’utente passo dopo passo nella consultazione delle tematiche di proprio interesse.

I contatti dell’assistenza multicanale

Il nuovo Centro non sostituisce i canali di assistenza già attivi e ai quali è possibile rivolgersi per ricevere supporto. Li riportiamo di seguito, così come elencati sul blog ufficiale.

pagamenti@assistenza.pagopa.it per l’invio di email a tema per pagoPA;

destinatari-send@assistenza.pagopa.it per l’invio di email a tema SEND;

assistenza telefonica da parte di un operatore al numero 06.9318.9500;

invio di un messaggio al team dell’app IO con un tap sul punto di domanda in alto a destra.

Maiuscola e minuscola: qual è la differenza?

In passato abbiamo dedicato un articolo alla differenza tra PagoPA (a sinistra nell’immagine qui sotto) e pagoPA (a destra). In breve, scritta con la prima lettera maiuscola indica la società pubblica che si occupa dei servizi digitali, mentre con la minuscola è la piattaforma dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.