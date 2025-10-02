L'app social di Sora di OpenAI è invasa da deepfake inquietanti

Il primo giorno di accesso anticipato della nuova app social di Sora non è andato proprio benissimo. Quello che doveva essere uno spazio creativo è diventato un incubo.

Un video mostra un allevamento infinito di maiali rosa, ciascuno con una mangiatoia e uno smartphone che riproduce video verticali. Al centro, un Sam Altman generato dall’AI fissa lo spettatore e chiede: I miei maialini si stanno godendo il loro pastone? Benvenuti nel feed For You di Sora, dove il CEO di OpenAI diventa protagonista di scene sempre più assurde e disturbanti.

App social di Sora, deepfake a volontà e Altman è il protagonista

Altman appare ovunque… Serve frappuccini a Pikachu, urla contro clienti da McDonald’s, ruba GPU da Target e supplica la polizia di non portargliele via. Il tutto in ambientazioni realistiche, animate da generatore video AI che rispetta le leggi della fisica e rende ogni scena credibile. Gli utenti si divertono a testare i limiti del copyright, generando contenuti con personaggi di Nintendo, South Park e SpongeBob, spesso in contesti per adulti.

La funzione “cameo” permette agli utenti di caricare dati biometrici per generare video con il proprio volto e voce. Altman ha reso il suo cameo pubblico, e il risultato è un’invasione di video in cui Pikachu e Mario lo implorano di smettere di addestrare l’AI. Ogni utente può scegliere chi può usare il proprio volto. solo se stessi, mutuals, approvati o tutti. Ma anche con i controlli attivi, il confine tra gioco e abuso è sottile.

L’AI sa dove siamo, cosa pensiamo e cosa diremmo

Sora personalizza i video usando l’indirizzo IP e la cronologia ChatGPT. Nel test di una giornalista, l’app ha generato un deepfake che parlava dei Phillies, pur non avendo ricevuto alcuna informazione diretta. La stanza era identica a quella reale, la voce diversa, ma il messaggio sorprendentemente plausibile. Un commentatore su TikTok ha scritto: Ogni giorno mi sveglio con nuovi orrori che vanno oltre la mia comprensione.

Sicurezza e privacy… dove sono?