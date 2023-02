App store: condizioni più severe per le app mediche

L’Unione Europea richiede leggi maggiormente stringenti relativamente alle app mediche o comunque in qualche maniera correlate alla salute che popolano i negozi di applicazioni per dispositivi mobili, come nel caso del Play Store di Google e dell’App Store di Apple, i quali potrebbero proprio per questo essere costretti a imporre condizioni più severe agli sviluppatori terzi o, nella peggiore delle ipotesi, vietare del tutto la distribuzione di app di questo tipo.

Gli app Store potrebbero diventare più severi con le app mediche

A portare l’attenzione sulla questione è stato un gruppo di ricercatori tramite un saggio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, secondo cui sulla base di una legge europea entrata in vigore a maggio 2021, le app per venire considerate mediche devono soddisfare tutte le regole dei dispositivi medici tradizionali e fisici e l’insorgere di eventuali incidenti seri derivanti dal loro impiego devono venire segnalate alle autorità.

A distanza di ormai tanto tempo dall’entrata in vigore delle nuove leggi, però, non è tuttavia chiaro chi le stia effettivamente rispettando, così come non è chiara la definizione di “app medica”. A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che se lo sviluppatore di un’app risiede all’esterno dell’UE gli app store sono legalmente considerati importatori.

Apple, comunque, avrebbe fatto più passi in avanti rispetto a Google su questo fronte, andando a soddisfare tutti i requisiti principali della legge europea, mentre “big G” soltanto uno.

Per fronteggiare la situazione, i ricercatori suggeriscono di istituire degli app store dedicati alla categoria medica e di affidare la gestione degli stessi a organi indipendenti.