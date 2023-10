App VPN per smartphone: con NordVPN si va sul sicuro e si risparmia (-65%)

Chi è alla ricerca di una nuova app VPN per smartphone può oggi puntare su NordVPN. Il servizio, infatti, riesce ad abbinare prestazioni eccellenti, sia in termini di velocità che di privacy e sicurezza, a un prezzo contenuto, grazie alla possibilità di puntare sul piano biennale che garantisce fino al 65% di sconto.

NordVPN è disponibile come app per Android e iPhone, permettendo un utilizzo completo su tutti i dispositivi (c’è anche su iPad, su PC Windows, su macOS e su altri sistemi operativi). Grazie alla promozione in corso, inoltre, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 3,79 euro al mese e con la possibilità di aggiungere 1 TB in cloud e il Password Manager con una spesa di 2 euro in più al mese.

Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

NordVPN è l’app VPN per smartphone su cui puntare

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata tramite un’app da installare sul proprio smartphone. Il servizio mette a disposizione:

una connessione senza limiti di banda

una connessine protetta dalla crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, facilmente, la censura online

Oggi è possibile attivare NordVPN con un costo di 3,79 euro al mese grazie al piano biennale che aggiunge anche 3 mesi gratis. Da segnalare anche la possibilità di scegliere la versione completa del servizio che, con un costo di 2 euro in più ogni mese, aggiunge anche il Password Manager e 1 TB in cloud.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Bisogna sottolineare, inoltre, che NordVPN prevede una garanzia di rimborso a 30 giorni oltre che una fattura anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

