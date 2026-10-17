Apple aggiorna le linee guida per le app di nudificazione

Le linee guida di App Store vietano da tempo contenuti sessualmente espliciti. Apple ha ora chiarito meglio che sono vietate le app di nudificazione, ovvero la generazione di deepfake sessuali con l’intelligenza artificiale senza un consenso esplicito. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiornato le regole sulle funzionalità post-approvazione.

Ban delle app AI di nudificazione

Le app di nudificazione permettono di spogliare virtualmente le persone presenti nelle immagini, sfruttando l’intelligenza artificiale. Apple ha ricevuto numerose critiche per non aver rimosso le app di X e Grok, in seguito alla pubblicazione online di deepfake sessuali generati con il chatbot. L’azienda di Cupertino voleva rimuovere Grok, ma alla fine ha accettato le modifiche apportate da xAI (oggi SpaceXSI).

Circa tre mesi fa, il Procuratore Generale della California ha ordinato di rimuovere le app di nudificazione dallo store. Apple ha successivamente rispettato l’ordine. Ieri sera ha aggiornato le linee guida per chiarire che queste app sono vietate. Durante la revisione verranno quindi rimosse le app che generano contenuti intimi non consensuali. Gli sviluppatori che non pongono rimedio alle violazioni dopo aver ricevuto una notifica potrebbero essere esclusi dall’App Store.

Apple ha inoltre chiarito che sono vietate anche le app con funzionalità nascoste o non documentate. Queste funzionalità, tra cui quella di nudificazione, vengono aggiunte successivamente alla revisione iniziale, una tattica nota come “bait-and-switch”. L’ultimo aggiornamento riguarda le app che agevolano la tratta di esseri umani o lo sfruttamento dei minori (incluso materiale pedopornografico).

Queste app sono state sempre vietate, ma ora viene chiarito che verranno rimosse da App Store e bloccata la distribuzione alternativa (il riferimento è probabilmente agli store di terze parti disponibili in alcuni paesi). Ovviamente lo sviluppatore verrà segnalato alle autorità competenti.

In Europa, il ban delle app di nudificazione è stato aggiunto all’AI Act con le modifiche di giugno. Verrà applicato a partire dal 3 dicembre 2026.