Apple AirPods 3: l'offerta Amazon vale il MINIMO STORICO

È minimo storico assoluto per le ambite cuffie Apple AirPods 3: la versione con custodia di ricarica lightning è in offerta su Amazon per gli sconti di primavera a soli 159 euro invece di 199. Risparmi 40 euro e, con la spedizione Prime, le riceverai subito a casa.

Apple AirPods 3 in sconto: design e qualità sonora

Le Apple AirPods di terza generazione sono progettate con caratteristiche innovative allo scopo di offrirti un audio coinvolgente e un comfort senza pari. L’audio spaziale personalizzato e il rilevamento dinamico della posizione della testa ti metteranno sempre al “centro” di ciò che ascolti, che sia musica o un contenuto audiovisivo, immerso in un suono davvero tridimensionale.

Il design a taglia unica si adatta facilmente a ogni orecchio dandoti un comfort ottimale anche con uso prolungato. Inoltre, il sensore di pressione integrato consente di controllare la riproduzione multimediale e le chiamate con semplici tocchi.

Resistenti al sudore e all’acqua, le cuffie possono essere utilizzate in qualsiasi situazioni e rimangono salde al tuo orecchio anche se pratichi attività fisica durante una giornata piovosa (allenamento per veri duri!).

La custodia di ricarica, infine, può essere caricata tramite connettore Lightning e ti permette di avere in totale fino a 30 ore di musica. Approfitta dunque dello sconto e acquista le tue AirPods 3 al minimo storico di 159 euro.