Apple AirPods 4 da acquistare in sconto: completa l'ecosistema

Con smartphone Apple tra le mani e probabilmente un MacBook Air sulle ginocchia, devi completare la triade con degli auricolari Bluetooth che ne valgano la pena. Quando sei già circondato da dispositivi di Casa Cupertino, scegliere wearable che siano dello stesso marchio è il vantaggio più grande che potresti offrirti. Le nuove Apple AirPods 4 sono in sconto e sono ideali per un ecosistema che funziona alla grande e in modo interconnesso. Le acquisti con soli 139€ su Amazon grazie al ribasso del 7%. Potrà non essere elevato ma rende comunque la spesa più dolce.

Apple AirPods 4, gli auricolari Bluetooth di cui non fare a meno

Li possono acquistare tutti ma sicuramente i possessori di iPhone e prodotti Apple ne traggono un beneficio maggiore. I nuovi Apple AirPods 4 sono auricolari Bluetooth dal potenziale aggiornato con audio spaziale e tante piccole migliorie che rendono l’utilizzo naturale e di qualità. Si collegano ai tuoi prodotti e garantiscono connessioni stabili e a bassa latenza. Ogni volta che ne hai bisogno, è sufficiente estrarle dalla custodia e infilarle nelle orecchie per trovarle già operative. A tal punto, un paio di righe sul loro design che è semi in ear e privo di punte in silicone. Rispetto al modello passato sono leggermente più piccole per un fitting più conforme alle esigenze globali.

Tra le novità di questo modello ci sono il Chip H2 ma anche la custodia di ricarica con USB C. Grazie a quest’ultima hai fino a 24 ore di autonomia a portata di tasca.

Per quel che riguardo il suono, già era ottimo nei vecchi modelli ma in questo caso aggiungi al potenziale anche l’audio spaziale personalizzato che rileva il movimento della testa e crea un effetto intenso e immersivo facendoti sentire al cinema.

Gli AirPods sono resistenti ad acqua e sudore, hanno i microfoni integrati e i controlli rapidi per una gestione intelligente.

A soli 139€ su Amazon, i fantastici Apple AirPods 4 sono in promozione, aggiungili al carrello con un click.

Le spedizioni, attraverso i vantaggi Amazon Prime, sono sia rapidi che gratuiti in tutta Italia.