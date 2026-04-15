Apple AirPods 4: le mitiche cuffiette Bluetooth in sconto su Amazon

Se sei veloce oggi puoi mettere le mani su delle splendide cuffiette Bluetooth di Apple a un prezzo molto interessante. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e aggiungi nel tuo carrello le Apple AirPods 4 a soli 129 euro, invece che 149 euro.

In questo momento siamo quindi di fronte allo sconto del 13%, che ti permette di risparmiare 20 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Se vuoi degli auricolari wireless straordinariamente performanti non devi perdere questa promozione.

Apple AirPods 4: le migliori a un costo ragionevole

Possiamo dire con certezza che le Apple AirPods 4 sono tra le cuffiette Bluetooth migliori in circolazione e dunque a questa cifra sono un affare da non perdere. Garantiscono un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa e un suono potente e immersivo. Anche la qualità delle chiamate è straordinaria grazie al chip H2 e a una modalità che isola la tua voce restituendola in modo perfetto e riducendo il rumore di sottofondo (non c’è la cancellazione del rumore).

Potrai parlare con Siri senza nemmeno usare le mani, avvalendoti di diverse funzioni, oppure usare i comandi touch sugli auricolari per gestire le tracce musicali e il volume. Essendo resistenti all’acqua con certificazione di grado IP54 potrai usarle tranquillamente mentre fai attività sportive. Si collegano velocemente ai tuoi dispositivi e garantiscono una connessione affidabile e senza latenza. In più offrono un’autonomia fino a 5 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia.

Approfitta anche tu velocemente di questa interessantissima promozione prima che scada. Vai all’istante su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 4 a soli 129 euro, invece che 149 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.