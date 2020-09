Apple AirPods, tutte le migliori opportunità

Le AirPods Pro, compagne fedeli per le chiamate o per l’ascolto musicale in una molteplicità di contesti (dal lavoro al workout, dal relax all’isolamento in concentrazione per le ore di studio), si sono stabilmente assestate sotto i 200 euro. Il prezzo è stato sempre superiore questa soglia, salvo sporadiche offerte che in passato avevamo già segnalato. Ora invece la situazione appare stabilizzata su tutti gli store, nella probabile prospettiva di nuove edizioni entro breve e di nuove fiammate al ribasso in occasione di sconti speciali (Prime Day o Black Friday).

AirPods Pro: le migliori occasioni

Chi vuole accedere alle Apple AirPods Pro ha oggi tre possibilità, tutte e tre con spedizione gratuita, tutte e tre con piena affidabilità di acquisto:

Amazon: 199 euro eBay: 208,99 euro (ma applicando entro il 13 settembre il codice sconto PITSET205 è possibile far scendere il prezzo a 198,99 euro) Unieuro: 199 euro

I due store, insomma, sono perfettamente allineati su quello che è ormai un vero e proprio standard per uno dei prodotti di maggior successo per l’annata 2020.

AirPods 2

Gli AirPods 2, per contro, si sono stabilizzati su un prezzo di circa 80 euro inferiore. In questo caso, però, tra i due marketplace principali c’è una piccola differenza di prezzo a favore di eBay:

Amazon: 124,90 euro

eBay: 124,99 euro (ma con il coupon “PITSET205” si ottengono 6,25 euro ulteriori di sconto, scendendo quindi a 118,74 euro)

Nuove generazioni di auricolari bluetooth stanno per arrivare, ma il prezzo sarà inevitabilmente più alto in virtù di nuove ulteriori migliorie in termini di qualità di ascolto, ma con ogni probabilità il balzo non sarà tale da giustificare particolari investimenti. La generazione attuale potrebbe dunque ancora avere vita lunga, soprattutto in una annata nella quale non si investirà troppo nel ricambio tecnologico ma, al tempo stesso, in mesi nei quali la tecnologia sarà particolarmente utile per affrontare una stagione decisamente complessa.