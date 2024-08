Apple approva app iOS per lo streaming pirata

Apple ha approvato app iOS che consentono di accedere a film e serie TV in streaming, senza pagare nessun abbonamento. Gli sviluppatori sono riusciti ad aggirare i controlli dell’azienda di Cupertino, in quanto la vera funzionalità viene mostrata solo dopo l’installazione. Alcune app sono state rimosse, ma altre sono ancora disponibili sullo store.

Streaming pirata su App Store

Gli sviluppatori devono rispettare le linee guida di Apple per poter distribuire le app tramite App Store. Al punto 5.2 è scritto che le app possono includere solo contenuti creati dallo sviluppatore o contenuti per i quali è stata ottenuta una licenza. Sono vietate app che permettono il download e lo streaming di contenuti audio e video senza autorizzazione.

In caso di violazione, le app verranno rimosse dallo store. Ciò avviene principalmente con tool automatizzati, in quanto è impossibile effettuare un controllo umano per milioni di app. Alcuni sviluppatori cercano di aggirare le restrizioni con vari trucchi. Circa due settimane fa sono state scoperte diverse app (una era online da oltre un anno) con il nome “Collect Cards“. La descrizione e gli screenshot non svelavano la vera funzionalità.

All’avvio veniva invece mostrato un catalogo di film e serie TV pirata di note piattaforme, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max e Apple TV+. Le app, rimosse da Apple, verificavano la posizione geografica dell’utente. La vera funzionalità era accessibile solo gli utenti non statunitensi.

Ieri sono apparse sullo Store altre app della famiglia “Collect Cards”, quindi l’azienda di Cupertino ha nuovamente approvato app per lo streaming pirata. È chiaro che i controlli automatizzati dovrebbero essere perfezionati.