Apple batte Samsung in soddisfazione clienti con iPhone

Ebbene sì, a quanto pare Apple da molta più soddisfazione ai clienti rispetto a Samsung, almeno per quel che concerne il versante mobile. A sancirlo è stato l’ultimo sondaggio dell’American Customer Satisfaction Index (ACSI), condividendo i dati relativi a come i consumatori percepiscono i loro smartphone.

Apple: l’iPhone è lo smartphone più soddisfacente

Andando più nello specifico, grazie a un leggero aumento anno su anno, l’iPhone è riuscito a battere i dispositivi a marchio Samsung e a guadagnarsi il titolo di smartphone capace di dare maggiore soddisfazione alla clientela.

Per il sondaggio, ASCI ha intervistato 15.881 consumatori nel periodo compreso tra aprile 2022 e marzo 2023. Complessivamente, la soddisfazione di chi possiede un iPhone risulta essere aumentata dell’1% su base annua, mentre la valutazione di Samsung è rimasta inalterata, il che ha portato Apple in testa con un punteggio pari a 81 contro 80 della sudcoreana.

Per il resto, Google va a piazzarsi in terza posizione con un punteggio pari a 78, mentre Motorola occupa la quarta posizione con un punteggio pari a 75.

Entrando più nello specifico, i modelli 5G di Apple e Samsung hanno ottenuto un punteggio di 81, mentre i modelli non 5G di Apple hanno ottenuto un punteggio di 78 e i telefoni non 5G di Samsung hanno ottenuto un punteggio di 74.

Da notare che ASCI non suddivide i punteggi per ogni categoria nel sondaggio, ma le prime tre aree in cui Apple ha ottenuto un punteggio superiore a Samsung in generale sono state le seguenti: facilità nell’uso della messaggistica di testo, facilità nel telefonare e design del dispositivo (dimensioni, peso e display).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.