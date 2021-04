Apple blocca le app che tracciano gli utenti

Apple ha iniziato a bocciare le app (nuove o aggiornate) che usano SDK di terze parti per tracciare gli utenti senza il loro permesso. Si tratta di una decisione correlata alla nuova funzionalità App Tracking Transparency (ATT) che verrà inclusa in iOS 14.5. Alcuni sviluppatori, tra cui Snap, hanno avviato test per tecnologie che potrebbero eludere il nuovo obbligo, ma Apple ha già comunicato le conseguenze per eventuali violazioni delle regole.

Alcuni sviluppatori hanno ricevuto un’email dal team che esamina le app prima della pubblicazione per indicare il motivo del rifiuto. Nelle app è stato utilizzato un SDK di un MMP (Mobile Measurement Partner) che viola il punto 5.1.2 delle linee guida. Secondo un esperto del settore, la causa del problema è rappresentata dal tool di Adjust che sfrutta la tecnica del fingerprinting per creare un profilo degli utenti mediante informazioni sul dispositivo.

Per a number of developers, Apple has begun rejecting app updates that include the Adjust SDK related to its collection of data used for device fingerprinting.

— Eric Seufert (@eric_seufert) April 1, 2021