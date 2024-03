Apple: corretta una grave falla di sicurezza in GarageBand

Nelle score, Apple ha rilasciato un aggiornamento per GarageBand. L’update è destinato a macOS e sebbene non vada ad aggiungere nuove funzionalità risulta essere particolarmente importante in quanto implementa una patch di sicurezza.

Apple rilascia GarageBand 10.4.11 per macOS per risolvere un exploit di sicurezza

Andando più in dettaglio, Apple ha pubblicato sul suo sito Internet un articolo in cui spiega di aver rilasciato la versione 10.4.11 di GarageBand che risolve un exploit di sicurezza, siglato come CVE-2024-23300, che poteva portare alla chiusura inaspettata dell’app o all’esecuzione di codice arbitrario durante l’elaborazione di un file dannoso. Il colosso di Cupertino afferma che il problema use-after-free è stato risolto con una migliore gestione della memoria.

Per scaricare il più recente aggiornamento disponibile per GarageBand è sufficiente aprire il Mac App Store sul proprio Mac, recarsi nella sezione Aggiornamenti e premere sul tasto Aggiorna presente in corrispondenza del nome dell’applicazione. Se però su macOS sono stati configurati gli aggiornamenti automatici per le applicazioni non occorre fare assolutamente nulla, in quanto il download dell’update dovrebbe essere stato effettuato in autonomia dal sistema.

Per chi non lo conoscesse o comunque non ne avesse memoria, GarageBand è un potente editor audio gratuito sviluppato da Apple stessa per i suoi utenti. L’applicazione include strumenti virtuali, un’enorme libreria di suoni, supporto per più tracce, lezioni di chitarra e piano e molto altro. Consente di imparare a suonare, registrare suoni, crearne di nuovi ed editare quelli esistenti. È disponibile non solo per macOS, ma anche per iOS/iPadOS.