Google Pixel: ecco l'update per la falla legata a Showcase

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per i device Google Pixel, con il quale viene risolta la vulnerabilità legata a Showcase, un’app che si trovava preinstallata in alcuni modelli dei dispositivi di “big G”e che ha fatto parecchio discutere di sé nelle scorse settimane, in quanto poteva rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli utenti.

Google Pixel: problemi con Showcase risolti

Dal 2017 l’app Showcase era preinstallata su alcuni modelli di Google Pixel. Originariamente serviva come supporto per le demo ai dispositivi in esposizione nei negozi, ma successivamente è diventata una potenziale minaccia, in quanto vulnerabile al controllo in remoto o all’accesso non autorizzato, all’insaputa dei proprietari.

Con questo nuovo aggiornamento, identificato con la build AP2A.240905.003, Google va però a rimuovere l’apk di Showcase sui modelli in cui era presente, andando praticamente ad azzerare i rischi che potevano derivare dall’aver installato l’app sul proprio dispositivo e mettendo pertanto in sicurezza i suoi utenti.

Da tenere presente che l’update porta in dote pure un’altra novità, sebbene minore, vale a dire l’ottimizzazione della connettività Wi-Fi, in termini di stabilità e prestazioni offerte. Inoltre, le patch di sicurezza sono aggiornate a settembre 2024.

È bene precisare che l’aggiornamento arriva solo ed esclusivamente su Android 14. Questo significa che coloro che hanno installato Android 15 sul proprio dispositivo, perché hanno deciso di aderire alla beta, non hanno ancora ricevuto il fix alla vulnerabilità in questione, ma con ogni probabilità arriverà con il prossimo update, quello che porterà le patch di sicurezza di settembre.