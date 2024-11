iOS 18: un bug impedisce la modifica delle foto

Alcuni utenti che hanno aggiornato i loro iPhone a iOS 18 sembrano essere stati colpiti da un fastidioso bug che impedisce di salvare le modifiche apportate alle foto. Le segnalazioni provengono in special modo dai possessori dei recentissimi iPhone 16, ma la problematica pare interessare pure i device più vecchi, per ogni versione dell’ultimo sistema operativo rilasciato.

iOS 18 e il misterioso bug delle foto

Andando più in dettaglio, stando alle segnalazioni, provando a salvare i cambiamenti apportate alle foto compare il seguente messaggio: “Si è verificato un errore durante il salvataggio di questa foto. Riprova più tardi.” e viene impedito il completamento delle modifiche. Per uscire dall’interfaccia di modifica, l’unica opzione è premere sul tasto per annullare e rinunciare alle modifiche effettuate.

Le prime lamentele, in realtà, sono emerse già a settembre, poco dopo l’uscita della prima relase di iOS 18 e il problema persiste anche nella beta di iOS 18.2.

Le cause non sono ancora chiare, ma ci sono alcune ipotesi: il problema potrebbe riguardare la funzione Live Photos, dato che diversi utenti hanno notato errori ricorrenti con foto animate; il problema potrebbe riguardare la sincronizzazione delle foto con iCloud, in particolare per foto salvate in specifici momenti o giorni; il problema potrebbe riguardare solo alcune foto corrotte di un’intera giornata, a causa di qualche errore in fase di acquisizione o salvataggio.

In attesa che Apple provveda a fornire una soluzione definitiva, per aggirare il problema può essere adottato un escamotage: selezionare la foto di riferimento, premere sul tasto (…) in alto a destra, scegliere l’opzione Duplica dal menu che compare e poi quella Duplica come foto statica. Questa procedura consente di salvare le modifiche sulla foto duplicata, ma elimina Live Photos e gli stili fotografici applicati.