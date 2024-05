Apple: ecco chi potrebbe sostituire il CEO Tim Cook

Chi potrebbe sostituire prossimamente Tim Cook come CEO di Apple? A fornire una risposta a questo quesito che negli ultimi tempi sembra interessare particolarmente, ci ha pensato la redazione di Bloomberg, sulla base di conversazioni fatte con diverse persone vicine al funzionamento interno dell’azienda della “mela morsicata”.

Apple: il prossimo CEO potrebbe essere John Ternus

Tim Cook è il CEO di Apple dal 2011 e quest’anno compie 64 anni e sebbene non vi sia motivo di ritenere che un cambiamento ai vertici del colosso di Cupertino sia imminente, ci sono diverse possibilità su chi potrebbe eventualmente subentrare.

Più precisamente, se un cambiamento venisse apportato nel breve termine, il Direttore operativo Jeff Williams quasi sicuramente prenderebbe le redini come CEO. Va tuttavia considerata la vicinanza dell’età con Tim Cook, motivo per cui la mossa potrebbe non avere molto senso, visto e considerato che a stretto giro potrebbe a sua volta abbandonare la posizione.

Le fonti, comunque, ritengono che Tim Cook sarà l’amministratore delegato di Apple per almeno altri tre anni. Se ciò dovesse effettivamente avvenire, John Ternus sarebbe allora il successore più probabile.

John Ternus è attualmente Vicepresidente senior dell’ingegneria hardware di Apple e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più visibile in azienda. È molto apprezzato all’interno del gruppo, con elogi da parte di Tim Cook, Eddy Cue e molti altri dirigenti.

Inoltre, John Ternus ha 49 anni e ciò lo rende più propenso rispetto ad altri membri del team esecutivo a restare a lungo come capo di Apple.

Altri dirigenti Apple, come Craig Federighi e Deirdre O’Brien, sono invece candidati improbabili al ruolo di CEO, nonostante siano benvoluti. Altri, come Phil Schiller e il capo dell’hardware Dan Riccio sono invece alla fine del loro mandato in Apple.