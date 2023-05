Apple elimina gli account inattivi prima di Google

Nelle scorse ore ha fatto particolare scalpore la notizia, data da Google, che a partire da dicembre di quest’anno provvederà ad eliminare gli account inattivi degli utenti, vale a dire quelli per i quali non è stata registrata nessuna attività nel corso degli ultimi due anni. Probabilmente in pochi ci hanno fatto caso, ma Apple fa altrettanto con gli account iCloud, intervenendo però molto prima.

Apple elimina gli account inattivi dopo un anno

La la redazione di Macworld fa notare infatti che termini di servizio di iCloud viene riportato quanto segue.

Inoltre, Apple può chiudere l’Account del Cliente dando un preavviso di 30 giorni via email all’indirizzo associato all’Account qualora (a) l’Account sia rimasto inattivo per un (1) anno; o (b) si verifichi una sospensione generale del Servizio o di parti dello stesso.

Il colosso di Cupertino, dunque, elimina gli account iCloud che risultano essere inattivi per un anno, andando ad avviare gli utenti 30 giorni prima della cosa. Si tratta di tempistiche decisamente ben più rapide rispetto a quelle proposte da Google, ma ciò non ha mai creato scompiglio (almeno non sino a questo momento) come invece ha fatto la notizia data da “big G”.

Apple spiega che gli account chiusi possono perdere del tutto l’accesso al servizio e a qualsiasi parte di esso, per cui non solo l’account stesso, ma pure l’ID Apple, l’account email e il contenuto associato.

Inoltre, dopo un determinato periodo di tempo, Apple provvederà ad eliminare le informazioni e i dati memorizzati sull’account o parte integrante dello stesso, senza contare che tutti i singoli componenti del servizio che gli utenti potrebbero aver utilizzato soggetti a contratti di licenza software separati saranno a loro volta interrotti, in conformità con gli accordi di licenza.

Considerando che sul forum di supporto Apple ci sono varie discussioni relative a questa “minaccia”, è bene accedere periodicamente agli account Apple secondari o comunque sia quelli che vengono adoperati di meno per evitare che la “mela morsicata” possa farli sparire.