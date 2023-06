Apple ha acquisito Mira per la realtà mista

Nelle ore successive all’annuncio di Apple Vision Pro, si apprende che l’azienda della “mela morsicata” ha messo a segno un’interessante acquisizione dal punto di vista della realtà virtuale. Apple, infatti, ha acquisito Mira, un’azienda specializzata in app per la realtà mista.

Apple compra Mira

Si tratta di un’azienda nota al pubblico in special modo per la fornitura di visori sulle giostre di Mario Kart nel Super Nintendo World presso gli Universal Studios Japan e gli Universal Studios Hollywood. Tra i clienti di Mira c’è pure l’esercito americano, che si avvale di prodotti di quest’azienda per l’addestramento dei piloti, e i suoi visori sono stati promossi per l’uso in contesti di produzione e mining, ma è cosa parecchio improbabile che la maggior parte di queste attività continui sotto l’ala di Apple.

La redazione di The Verge riferisce che Ben Taft, il CEO della startup, ha pubblicato una foto su un account Instagram privato mostrando i dipendenti con il badge di Apple e una didascalia che recita: “Emozionato per la prossima fase di Mira, in Apple. 7 anni di percorso dai dormitori universitari all’acquisizione”.

Stando a quanto riportato, sarebbero almeno undici gli ex dipendenti di Mira che attualmente lavorano per Apple.

Da tenere presente che nei mesi addietro il colosso di Cupertino ha acquisito svariate altre piccole e grandi aziende in qualche modo legate al mondo della realtà virtuale e aumentata, con lo scopo, ormai più che evidente, di poter realizzare software e hardware per il visore che finalmente ha visto la luce in occasione della WWDC 2023.