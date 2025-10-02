Apple ha comprato una società specializzata in chip

Apple continua a fare acquisizioni di aziende che possono tornare in qualche modo utili per rendere sempre più efficiente i propri prodotti e servizi e il proprio operato in generale e l’ultima ad aggiungersi all’elenco è IC Mask Design, società irlandese specializzata nel progettare il layout di circuiti integrati e chip.

Apple acquisisce IC Mask Design: i dettagli noti

Si ben chiaro, non si tratta di un’indiscrezione come spesso accade in queste circostanze. L’accordo si evince infatti dalla lista di acquisizioni pubblicata in un elenco dell’Unione Europea che deve essere aggiornato dai cosiddetti “gatekeeper”, ovvero quelle aziende tecnologiche di dimensioni talmente grandi da avere obblighi e regole speciali, in conformità al Digital Markets Act (DMA).

Al momento non è noto quando di preciso sia avvenuta l’acquisizione e per quale cifra, ma sul sito dell’UE dedicato al DMA si legge che Apple acquisirà l’intero capitale azionario di IC Mask Design e assumerà alcuni dipendenti, oltre che ICMD offre servizi di progettazione di layout per circuiti integrati analogici e relativi corsi di formazione.

È bene precisare che l’UE divulga le acquisizioni dopo almeno quattro mesi e il sito di IC Mask Design è stato rimosso agli inizi di giugno. L’account X era attivo fino ad aprile e vari dipendenti avevano annunciato il licenziamento nei mesi scorsi citando come motivazione proprio una non meglio specificata acquisizione.

Ad ogni modo, l’acquisizione potrebbe rivelarsi cruciale per il colosso di Cupertino che sta lavorando duramente per diventare sempre più indipendente dal punto di vista dei chip.