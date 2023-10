Apple iMac del 2017 scontato di ben 450€ su Amazon: prezzo BOMBA!

Imperdibile occasione per tutti coloro che sono legati all’ecosistema macOS o vorrebbero provarlo e desiderano acquistare un iMac senza spendere grosse cifre: il modello del 2017 (a differenza del titolo della pagina di vendita che riporta 2020) con monitor FullHD da 21,5 pollici è proposto oggi in sconto su Amazon al prezzo di 799 euro invece di 1.249 euro. Un all-in-one che include le periferiche Magic Keyboard e Magic Mouse e il cui sconto del 36% consente di risparmiare ben 450 euro.

Apple iMac (2017) a prezzo scontato su Amazon

Questa la configurazione hardware: processore Intel Core i5 di settima generazione, GPU Intel Iris Plus Graphics 640, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256GB e videocamera FaceTime HD. Dal punto di vista della connettività vi sono jack da 3,5 mm per cuffie, Slot SDXC card, quattro porte USB-A, due porte Thunderbolt 3 (USB‑C) per: DisplayPort, Thunderbolt (fino a 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps), Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA (tramite adattatori in vendita separatamente), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connettore RJ‑45), Slot per cavo di sicurezza Kensington. Non mancano il Wi‑Fi compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n e il Bluetooth con tecnologia Bluetooth 4.2.

Al prezzo di 799 euro è un’occasione imperdibile anche perché il risparmio è di ben 450 euro rispetto al prezzo di listino. Non sottovalutate la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis e le consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime. Il venditore è lo store ufficiale di Apple, tuttavia a quanto pare vi è un errore nel titolo poiché il prodotto non è quello del 2020, bensì quello del 2017. Effettivamente, considerando i dati tecnici che vi abbiamo riportato poco sopra e che sono riportati nella scheda di vendita, sono identici al modello iMac del 2017.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.