Apple iPad 2022: il CODICE SCONTO di eBay che vi farà gridare di gioia!

L’iPad 2022 di Apple continua a conquistare il cuore degli amanti della tecnologia anche a distanza di anni. E se stavate aspettando il momento giusto per mettere le mani su uno, oggi è il giorno giusto! eBay ha lanciato un’offerta mozzafiato, abbassando il prezzo a soli 362,90 euro grazie al codice sconto PSPRMAY24 da inserire all’atto del pagamento che fa scendere il prezzo consigliato di 15 euro.

iPad 2022: prezzo mai visto

Ma le sorprese non finiscono qui. L’iPad 2022 sfoggia caratteristiche spettacolari che lo rendono un autentico pezzo da collezione tecnologica. Inizia con una memoria interna da 64GB, abbastanza spazio per contenere tutti i tuoi segreti digitali, dai documenti ai selfie. Poi c’è il display Liquid Retina da 10.9 pollici, così chiaro e luminoso che sembra di toccare le stelle. E che dire del chip Apple A14 Bionic? È come avere un supereroe nel palmo della mano, pronto a risolvere ogni vostro desiderio tecnologico.

Ma non è tutto! L’iPad 2022 ha anche due fotocamere di altissima qualità, perfette per catturare i momenti più esilaranti o per fare una videochiamata con gli amici. E non preoccupatevi della sicurezza: il Touch ID vi proteggerà come un custode digitale. E se pensate che le sorprese siano finite, vi sbagliate di grosso perché è presente anche il Wi-Fi 6 ultraveloce e il connettore USB-C per la ricarica.

Non lasciatevi scappare questa occasione unica su eBay. Prendete il vostro iPad 2022 da 64GB a soli 362,90 euro, ma non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRMAY24 prima di procedere con l’acquisto.