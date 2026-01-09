 Apple iPad Air M3 in configurazione WiFi+Cellular ora in sconto: occasione
iPad Air M3 con configurazione WiFi + Cellular torna in sconto: occasione Amazon per uno dei migliori prodotti Apple.
Se da tempo stai considerando l’acquisto di un iPad, scegli il modello perfetto. Non limitare il suo utilizzo, ma bensì espandilo con la configurazione WiFi + Cellular. La versione iPad Air con chip M3 da 11 pollici è quella ideale e anche più comoda: con le sue dimensioni, porti ovunque il dispositivo. Compralo ora che su Amazon è andato in sconto, così risparmi. Aggiungilo al tuo carrello a soli 769€ subito. 

iPad Air M3: 128 GB di spazio e potenza spettacolare

Tra tutti i dispositivi di Apple, quelli più ambiti sono forse gli iPad. Se hai già un computer e un telefono, potresti pensare “ma a cosa mi serve?” Tuttavia, scegliendo uno di questi prodotti, sblocchi un sacco di utilizzazioni. Infatti, basta abbinarli agli accessori: puoi trasformarli in tele su cui disegnare, mini laptop da portare con te e tanto altro ancora. Davanti al dubbio su quale modello acquistare, vai sul sicuro: scegli iPad Air con chip M3 da 11 pollici. Perché? Diciamo che è la perfetta via di mezzo tra il modello base e quello Pro e, pertanto, ti permette di sfruttarlo a dovere per tutto e di più. Magari ti scopri un artista e neanche lo sapevi!

Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Azzurro

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Azzurro

769,00839,00€-8%
Nei particolari, il prodotto ha un display da 11 pollici dalla qualità impeccabile. Con colori lucenti e risoluzione avanzata, sia applicazioni che contenuti in streaming o gaming mobile diventano di un livello successivo. I pollici sono ottimizzati e ti consentono di attivare la modalità multitasking e usare lo schermo per avere una visione complessiva di tutto quello che ti occorre. Con un corpo interamente in metallo super sottile e 128GB di spazio dalla tua parte, rimani soddisfatto dal primo tocco. Non è un mistero, poi, che il chip M3 sia uno dei migliori con prestazioni sempre scattanti e zero rallentamenti. Tra le altre caratteristiche del prodotto trovi:

  • Touch ID per sicurezza avanzata;
  • batteria longeva;
  • fotocamera frontale HD;
  • Fotocamera posteriore da 12MP;
  • Apple Intelligence a tua disposizione;
  • Speaker dall’audio potente.

Il modello in questione è anche WiFi + Cellualr per non conoscere limitazioni né in casa né quando ti trovi fuori.

Compralo subito risparmiando su Amazon, approfitta dello sconto emettilo in carrello a soli 769€. Apple iPad Air M3 è vincente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 gen 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
9 gen 2026
