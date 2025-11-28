 Apple iPad mini con chip A17 Pro sta andando A RUBA: pochi pezzi rimasti
Apple iPad mini con chip A17 Pro è volato via: lo sconto lo ha reso un best buy, ancora pochi pezzi disponibili.
Se hai atteso il Black Friday per acquistare un dispositivo come Apple iPad mini con chip A17 Pro, non aspettare altro tempo. Grazie allo sconto del 10% direttamente su Amazon, il prodotto è andato a ruba. Sono rimasti pochissimi pezzi da poter comprare a soli 656,10 euro invece che a 729 euro. Aggiungi il tuo al carrello ora.

Apple iPad mini con chip A17 Pro è un prodotto ideale. Dimensioni super piccole ma che ti offrono uno spazio di visione che rende l’utilizzo facile e perfetto. Infatti è il prodotto da prediligere se sei sempre in viaggio o ti sposti spesso. Nello zaino e nella borsa neanche si nota ma è pronto ad offrirti prestazioni che fanno invidia persino a notebook più famosi. Il dispositivo è disponibile in colorazione Galassia e nel suo taglio di memoria da 128GB così da non farti mancare niente. Accessori? Puoi abbinarci quel che vuoi come la Pencil o la tastiera per amplificare ancora di più la sua potenza.

Le sue caratteristiche primarie sono diverse. Anzitutto c’è un bel display Liquid Retina da 8,3 pollici luminoso e colorato. La risoluzione è avanzata per non fare a meno né di contenuti in streaming né di passatempi vari, come ad esempio lo swipe tra le app e il gaming mobile. Il chip A17 Pro non ha bisogno di presentazioni: è potente, reattivo e veloce per lasciarti anche il multitasking senza alcun intoppo. Quando ti occorre una mano in più, invece, hai a disposizione Siri che viene potenziata: con Apple Intelligence unisce le forze con ChatGPT ed hai un’assistente come non l’hai mai visto prima d’ora. Tutto questo viene coronato da una batteria che dura un giorno intero così da non dover portare con te cavi e powerbank in soccorso.

Apple iPad mini con chip A17 Pro è da acquistare al volo scontato del 10%. Pochissimi pezzi disponibili su Amazon, compralo a soli 656,10 euro subito. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Paola Carioti
28 nov 2025
